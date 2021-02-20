إغلاق عدد من الصيدليات في صلاح الدين لرفعها أسعار بيع الكمامات

2021/02/20 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صلاح الدين- واع - فليح العبيدي

أغلقت دائرة صحة محافظة صلاح الدين،اليوم السبت، عدداً من الصيدليات لرفعها أسعار بيع الكمامات .

وقال مدير قسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة محافظة صلاح الدين د.



سداد خير الله لوكالة الأنباء العراقية( واع ): إن "القسم نفذ زيارات ميدانية في عدد من الأقضية وبالتحديد قضاء تكريت وسامراء والطوز لمتابعة عمل الصيدليات الخافرة ".

وأضاف أنه "تم غلق عدد من الصيدليات المخالفة ،وخاصة التي قامت بالتجاوز في الأسعار وخاصة الكمامات ".

وتابع خير الله أن "القسم سيستمر بتنفيذ عمليات المراقبة طيلة فترة الحظر الصحي لضمان التزام الصيدليات بأسعار بيع الدواء والمستلزمات الصحية".

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