2021/02/20 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحلول 20 فبراير 2021، تكون قد مضت عشر سنوات على هبّة "الربيع العربي" في المغرب، المعروفة باسم "انتفاضة 20 فبراير".وهي مناسبة للتساؤل عن أسباب عدم اكتمال الحلم والفشل في تحقيق الآمال بالديمقراطية والحرية الموعودة، التي أتت بها الانتفاضة في غمرة الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("انتفاضة 20 فبراير" في المغرب.. نار تحت الجلد!) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("انتفاضة 20 فبراير" في المغرب.. نار تحت الجلد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).