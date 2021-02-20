مدرب بايرن ميونيخ يعلن تعرض لاعبه توليسو لإصابة خطيرة

2021/02/20 | 13:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مدرب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، هانز فليك، أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي، كورنتين توليسو، خضع أمس الجمعة، لعملية جراحية، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في وتر عضلي في الفخذ.وقال فليك، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مضيفه آينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم السبت، في المرحلة الـ22 من الدوري الألماني: “إنها إصابة عضلية خطيرة، وتمزق […]

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