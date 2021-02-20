«الاقتصاد نيوز» تنشر اسماء محطات تعبئة الوقود والغاز العاملة خلال حظر التجوال

2021/02/20 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، اسماء محطات تعبئة الوقود والغاز العاملة خلال حظر التجوال واوقات عملها.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، "وضعنا محطات تعمل في حظر التجوال الشامل خلال ايام الجمعة والسبت والاحد".

واضاف ان "هذه المحطات توزعت بواقع 6 محطات في جانب الكرخ واخرى في الرصافة"، مشيرا الى ان "باقي الايام تعمل جميع المحطات لغاية الساعة 7 مساء".

والمحطات هي:

محطات الوقود في جانب الرصافة

محطة تعبئة وقود ق/55

محطة تعبئة وقود الحرية

محطة تعبئة وقود الكيلاني

محطة تعبئة وقود الميثاق

محطة تعبئة وقود المثنى

محطة نقليات الرصافة

محطات تعبئة الوقود في جانب الكرخ

محطة تعبئة وقود المنصور

محطة تعبئة وقود البناء

محطة تعبئة وقود السيدية

محطة تعبئة وقود الوفاق

محطة تعبئة وقود الترسبان

محطة تعبئة وقود الابواء

محطة نقليات التاجي

ساحات غاز جانب الرصافة

ساحة غاز الحرية

ساحة غاز ق/55

ساحة غاز الاخوين

ساحة غاز المشتل

ساحة غاز القاهرة

ساحة غاز حي عدن

ساحات غاز جانب الكرخ

ساحة غاز السيدية

ساحة غاز حي العدل

ساحة غاز الاعلام

ساحة غاز اليرموك

ساحة غاز المحمودية

ساحة غاز الشعلة

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