العالم العربي وانهيار البنى البدئية؟/3 - عبدالامير الركابي

2021/02/20 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي حيث يكون النهر والزراعه، يبادر الحداثيون بعبقرية فذه الى الحاق الموضع المقصود كما في العراق ومصر، بالراسمالية والسوق الراسمالية العالمية، وتنقلب فجاة الصفحة لتصير البلاد برجوازية وراسمالية، ولها بروليتاريا سائرة اذا أراد المريد، وتخيل، الى الاشتراكية بحول ماركس ولنين، وقوتهما الخارقة للعاده، واما الجزيرة العربية فتظل خارج عبقرية السادة مكتشفي العصر الحديث، وتمر العقود الطويلة، ولا احد منهم ي ......





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