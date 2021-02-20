2021/02/20 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم كارثة فبراير المجيدة2 - الإختيار الإجباري لقد رفضنا هذا الإعلان الدستوري منذ صدوره لأسباب أيديولوجية وإجتماعية ولأسباب تتعلق بظروف صياغته وكذلك من ناحية توقيته.



فنحن نرفض أن يكون الإسلام مصدر تشريع القوانين في ليبيا، لا نريد بلادنا يتحكم فيها الشيوخ والفقهاء والمهووسين بالغيب، وهو غير مقبول ثانيا لأن الشعب الليبي لم يخول هذا المجلس لإصدار مثل هذا الإعلان الدستوري.



وهو غير مقبول ثالثا لأننا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا والإختيار الإجباري - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا والإختيار الإجباري - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).