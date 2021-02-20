بناء الأحزاب الماركسية – اللينينية: السياقات، السيرورات، الأفكار والتجارب (القسم الثالث) - الشرارة

2021/02/20 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الشرارة القسم الثالثI - في الصراع ضد الانتهازية والتحريفية، لينين يؤسس أول حزب ماركسي – لينيني في التاريخ (حزب من طراز جديد): كان انتصار ثورة أكتوبر 1917 حاسما في تقدم نظرية الحزب، بحيث أصبح ممكنا الحديث عن نظرية "حزب البروليتاريا، حزب من طراز جديد".لقد بلور لينين مبادئ هذه النظرية المطبقة على مرحلتي خلق الحزب وبنائه، وذلك قبل وخلال الثورة البروليتارية.



لم يسعف العمر لينين طويلا لكي يع ......





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