2021/02/20 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إيقاف هدر أكثر من خمسة وثلاثين مليون دينار في ميناء خور الزبير.

وذكر بيان للهيئة انها تمكنت من إيقاف هدر بالمال العام نتيجة التلاعب في الرسوم الجمركية والضريبية في أوزان جسور رافعة متحركة وملحقاتها في منفذ ميناء خور الزبير.

وأشار البيان إلى تنظيم محضر أصولي بالمخالفة لغرض عرضها أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية: إيقاف هدر أكثر من 35 مليون دينار في ميناء خور الزبير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية: إيقاف هدر أكثر من 35 مليون دينار في ميناء خور الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).