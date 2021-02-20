الصحة تحذر في بيان جديد من خطورة فقدان السيطرة على الاصابات بكورونا

2021/02/20 | 13:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة، اليوم السبت، من خطورة فقدان السيطرة على الاصابات بكورونا، فيما دعت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية الى تعليق كل النشاطات.وقالت الوزارة في بيان، ان “تصاعد الاصابات يستمر بشكل سريع للأيام الاخيرة اضافة الى تسجيل اصابات شديدة في الاطفال والاعمار الشابة وهذا ما يحدث لأول مرة وهو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة […]

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