سلطة الطيران المدني توقف رحلات ’’فلاي بغداد’’ بسبب مخالفاتها القانونية والمالية

2021/02/20 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان لسلطة الطيران المدني في العراق:

في الوقت الذي تبذل فيه سلطة الطيران المدني العراقي الجهود والمساعي الحثيثة من أجل توفير الأجواء الملائمة لسفر مواطنينا عبر تقديمها مجموعة من التسهيلات للنواقل الوطنية العاملة في البلاد لغرض تقديم أفضل خدماتها للمسافرين .

إلا إنها تأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية ( شركة فلاي بغداد ) بالتزاماتها المالية والقانونية مما حدى بسلطة الطيران المدني العراقي بتعليق رحلاتها الجوية أعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/2/23 وإلى إشعار أخر ، على أن تستأنف رحلاتها بعد حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران ، وتؤكد في الوقت ذاته بأن عملها يسير وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها فغايتنا ستظل دائما وابدا أهمية الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين الكرام .

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