البصرة تسجل أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا

2021/02/20 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا و138 حالة شفاء.

وذكرت الدائرة في موقفها الوبائي، أنها، "سجلت اليوم، 407 إصابة بفيروس كورونا و138 حالة شفاء من الوباء".

وأضافت، أنه "لا يوجد وفيات بين المصابين بالوباء".

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