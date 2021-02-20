الكاظمي يوجه أمين بغداد بالإعداد لمؤتمر دولي من أجل إعمار العاصمة

2021/02/20 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت (20 شباط 2021)، امين بغداد بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجرى صباح اليوم السبت، جولة تفقدية في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد، وتتضمن أعمال اكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، والتي تتزامن مع اجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تأثير الاعمال على السير في الايام الطبيعية".واجرى الكاظمي برفقة امين بغداد علاء معن، "جولة في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة، واطلع على جهود الامانة التي تقوم باعمال صيانة الشوارع واكسائها وحملات التنظيف"، وفقا للبيان.ووجه رئيس مجلس الوزراء امين بغداد "بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشارين دوليين".والتقى الكاظمي خلال جولته "بعدد من العاملين، واستمع الى شكاواهم ووجّه باجراءات تسهيلها والاسراع في حلها"، كما وجّه بـ"تسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين".كما التقى الكاظمي خلال جولته التفقدية، بـ"عدد من الضباط وعناصر القوات الامنية، واثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الامنية التي تعمل على تطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".

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