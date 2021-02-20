2021/02/20 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ دافع وزير زعيم التيار الصدري بوسائل التواصل الاجتماعي صالح العراقي عن السيد مقتدى الصدر ضد الانتقادات التي بدأت تطلق في وسائل التواصل الاجتماعي حول تدخل رجل الدين بالسياسة بحسب توصية المرجع الشهيد محمد الصدر .وعلق العراقي على ذلك قائلا :" هذه الأيام يشيع بعض المرجفين أن على العمامة أن لا تتدخل بالسياسية "، مبينا :" ان السيد الصدر قد منع ذلك، بل إنه كان يلزم طلبة العلم حين تعممهم بتوقيع تعهد بعدم التدخل بالسياسة ".واضاف :" نعم هذا صحيح..إلا إنها منهم كلمة حق يراد بها باطل"./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح العراقي يوضح موقف الصدر من تدخل رجل الدين بالسياسة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح العراقي يوضح موقف الصدر من تدخل رجل الدين بالسياسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).