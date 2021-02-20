الصحة تعلن تسجيل اصابات شديدة في الاطفال والاعمار الشابة لاول مرة /موسع

2021/02/20 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة الصحة استمرار تصاعد الاصابات بشكل سريع في الايام الاخيرة اضافة الى تسجيل اصابات شديدة في الاطفال والاعمار الشابة ، لاول مرة ، مبينة :" ان هذا مؤشر لانتشار السلالة الجديدة المحورة التي تمتاز بسرعة انتشار العدوى والشدة المرضية بنفس الوقت".وقالت الوزارة في بيان انه :" آن الاوان للمجتمع بكافة طبقاته وشرائحه ان يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بتقليل العدوى بين المواطنين ويتحتم الان تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشكل صارم في جميع ارجاء العراق".واكدت :" ان التهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية وعدم تنفيذ القرارات التي صدرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومع انتشار هذه السلالة الجديدة ، تهدد بارتفاع سريع بالاصابات خلال الايام القادمة مما يعرض مؤسساتنا الصحية الى خطر فقدان السيطرة على استيعاب عدد الاصابات المتزايد مما يؤدي الى زيادة بالوفيات".وبينت :" ان الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الخطر حاليا هو الالتزام بكافة القرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، خاصة في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بشكل مستمر وتجنب مختلف انواع التجمعات البشرية والاماكن الضيقة، والتعاون مع الفرق الصحية الرقابية في متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية".وتابعت انها تطمئن المواطنين بان مؤسساتها الصحية كافة على اهبة الاستعداد لاستقبال ومعالجة المرضى حيث تم توفير الاسرة الكافية وكافة العلاجات والمستلزمات الطبية المطلوبة، وتنصحهم بعدم التاخر عن مراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور باي اعراض لمرض كوفيد ١٩.ودعت الوزارة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية الى تعليق كل النشاطات ذات التجمعات البشرية ، كما اهابت بالوقفين الشيعي والسني والقائمين على العتبات المقدسة والمزارات الشريفة كافة و محافظي المحافظات العراقية ذات المراقد المقدسة ، بذل الجهود الحثيثة لوقف الفعاليات الدينية ذات التجمعات البشرية كافة خلال الايام القادمة والالتزام بالاجراءات الوقائية بشكل تام داخل المراقد المقدسة والمزارات الشريفة.وباهابت الصحة بالمواطنين كافة ان يكونوا على قدر المسؤولية وأن يعوا الخطر الكبير ويلتزموا بالاجراءات الوقائية ، مثمنة الملتزمين منهم بارتداء الكمامة وتجنب التجمعات البشرية والملتزمين بتعقيم اليدين.وقدمت الوزارة الشكر والتقدير للكوادر الطبية والصحية وهي تواصل تقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب للمرضى في المؤسسات الصحية و للجهات الامنية كافة لجهودها المبذولة في تنفيذ الحظر الصحي ومنع التجمعات البشرية، اضافة الى مساندتها للفرق الصحية في مهامها الرقابية لتنفيذ الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.وايضا جهود القنوات الاعلامية كافة لتكثيف جهودها في بث التوعية الصحية والتاكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية./انتهى9

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