الكاظمي في الطارمية لمتابعة العملية الامنية

2021/02/20 | 13:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في العراق، اليوم السبت، بوصول رئيس الوزراء العراقی مصطفى الكاظمي الى الطارمية بالعاصمة بغداد....

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