الصحة تحذر من خطورة فقدان السيطرة على الاصابات بكورونا

2021/02/20 | 13:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة، اليوم السبت، من خطورة فقدان السيطرة على الاصابات بكورونا، فيما دعت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية الى تعليق كل النشاطات.وقالت الوزارة في بيان، ان “تصاعد الاصابات يستمر بشكل سريع للأيام الاخيرة اضافة الى تسجيل اصابات شديدة في الاطفال والاعمار الشابة وهذا ما يحدث لأول مرة وهو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة المحورة والتي تمتاز بسرعة انتشار العدوى والشدة المرضية بنفس الوقت”، مبينة انه “آن الاوان للمجتمع بكافة طبقاته وشرائحه ان يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بتقليل العدوى بين المواطنين ويتحتم الان تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشكل صارم في جميع ارجاء العراق”.واضافت ان “التهاون […]

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