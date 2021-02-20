ضبط عشرات الوثائق في الأنبار.. وإيقاف هدر بقيمة 3 مليارات

2021/02/20 | 13:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في معاملات تقاعدية في الأنبار، لافتةً إلى إيقاف هدر بقيمة 3 مليارات دينار.

وقال بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "في معرض، حديث الهيئة عن عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين نفَّذهما مكتب تحقيق الأنبار، أفادت بأنَّ الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة الماليَّة في المحافظة الذي انتقل إلى فرع هيئة التقاعد الوطنيَّة في الأنبار ودائرة البطاقة الوطنيَّة في الرمادي، تمكَّن من ضبط (32) معاملةً تقاعديَّةً مُزوَّرةً، وإيقاف هدرٍ بالمال العامِّ بمبلغ (3,270,000,000) مليارات دينارٍ".

وأضافت أن "الفريق اكتشف، بعد جمع المعلومات وتدقيقها، أنَّ جميع هويَّات الأحوال المدنيَّة، العائدة لأصحاب (16) معاملةً تقاعديَّةً، مُزوَّرةٌ وغير صادرةٍ عن دائرة البطاقة الوطنيَّة، فضلًا عن تزوير الكتب المزعوم صدورها عن دائرة صحَّة الأنبار – شعبة اللجان الطبيَّة الخاصَّة، بــ(16) مُعاملةً تقاعديَّةً أخرى".

وأوضحت أنه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضهما على السيّد قاضي تحقيق محكمة النزاهة في الأنبار؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

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