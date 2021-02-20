الكاظمي يوجه بالاعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد

2021/02/20 | 13:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذرات من حياة الشهيد السيد محمد صادق الصدر في ذكرى استشهادههو المرجعُ الديني آية الله العظمى السيد مُحمّد بن مُحمّد صادق بن محمد مهدي بن إسماعيل الصدر، وُلِدَ في مدينة الكاظمية المقدسة في 23 آذار العام 1943 من أسرة آل الصدر العربية العلمية الدينية العريقة.

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