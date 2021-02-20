صحة كردستان: اشتباه بخمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس ’كورونا’

2021/02/20 | 13:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، الاشتباه بخمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

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وأكدت الصحة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2021)، "خلو محافظات الإقليم من السلالة الجديدة لفيروس كورونا"، فيما أشارت إلى الاشتباه بخمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة لكن لم يتم التأكد منها لغاية الآن".

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