الشرطة المجتمعية تمنع شابا من الانتحار من أعلى جسر الصرافية ببغداد

2021/02/20 | 13:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – عمر البدري

تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض من منع شاب مخمور من محاولة الانتحار من أعلى جسر الصرافية ببغداد، وتقدم له الدعم النفسي والمعنوي وتسلمه لذويه، بمضبطة تسليم اصولية.

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