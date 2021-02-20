عاجل: صفحات الفيسبوك تكشف اسماء المسؤولين والسياسيين العراقيين الذين تلقوا لقاح كورونا 

2021/02/20 | 13:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء مسؤولين وقادة سياسيين تلقوا جرعات من لقاح كورونا، اهداها احد شيوخ الامارات العربية بشكل سري بما يقدر بـ 10 الاف جرعة من لقاح كورونا الصيني من أجل تطعيم شخصيات سياسية ومسؤولين حكوميين.وتابع موقع “عراقي نيوز” ما تداولته مواقع التواصل والأخبار المتواردة ان الشيخ طحنون بن زايد أرسل 10 الاف لقاح كورونا الصيني كهدية خاصة للسيد عمار الحكيم كي يوزعها بمعرفته للحالات الطارئة وخصوصا الكوادر الصحية العراقية”، واشارت المصادر إلى ان الحكيم أرسل إلى أبو ظبي اربع اطباء بما فيهم طبيبه الخاص للتدرب على اللقاح والتعامل معه وتخزينه.وبحسب المتداول؛ ان مكتب […]

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