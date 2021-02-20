2021/02/20 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، عن قيامها بضبط حالات تلاعب وتزوير في معاملات تقاعدية في الأنبار فيما اوقفت هدر بالمال العام بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دينار.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الفريق الميداني الخاص بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة المالية في المحافظة الذي انتقل إلى فرع هيئة التقاعد الوطنية في الأنبار ودائرة البطاقة الوطنية في الرمادي، وتمكن من ضبط (32) معاملة تقاعدية مزورة، وإيقاف هدر بالمال العام بمبلغ (3,270,000,000) مليارات دينار".

وأضافت ان "الفريق اكتشف، بعد جمع المعلومات وتدقيقها، أن جميع هويات الأحوال المدنية، العائدة لأصحاب (16) معاملة تقاعدية، مزورة وغير صادرة عن دائرة البطاقة الوطنية، فضلاً عن تزوير الكتب المزعوم صدورها عن دائرة صحة الأنبار– شعبة اللجان الطبية الخاصة، بــ (16) معاملة تقاعدية أخرى".

وأوضحت أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرة قضائية، وعرضهما على قاضي تحقيق محكمة النزاهة في الأنبار، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توقف هدر اكثر من 3 مليارات في الانبار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توقف هدر اكثر من 3 مليارات في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).