شركة “فلاي بغداد” متوقفة عن العمل إلى اشعار آخر.. سلطة الطيران المدني توضح سبب قرارها

2021/02/20 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

علقت سلطة الطيران المدني العراقي، عمل شركة فلاي بغداد، بسبب عدم التزامها القانوني والمالي، بحسب بيان للسلطة.

وقالت السلطة في بيانها انه “في الوقت الذي تبذل فيه سلطة الطيران المدني العراقي الجهود والمساعي الحثيثة من أجل توفير الأجواء الملائمة لسفر مواطنينا عبر تقديمها مجموعة من التسهيلات للنواقل الوطنية العاملة في البلاد لغرض تقديم أفضل خدماتها للمسافرين، إلا إنها تأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية ( شركة فلاي بغداد ) بالتزاماتها المالية والقانونية مما حدى بسلطة الطيران المدني العراقي بتعليق رحلاتها الجوية أعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/2/23 وإلى إشعار أخر، على أن تستأنف رحلاتها بعد حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران”.

وأكدتأنه “في الوقت ذاته بأن عملها يسير وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها فغايتنا ستظل دائما وابدا أهمية الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين الكرام”.

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