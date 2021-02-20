الكاظمي يوجه الأمين بالإعداد لمؤتمر دولي لإعمار بغداد بحضور مستشارين

2021/02/20 | 14:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، جولة تفقدية في شوارع بغداد للاطلاع على حملة امانة بغداد لاعمال الاكساء والصيانة والتنظيف.وذكر بيان لرئاسة الوزارء، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى، صباح اليوم، برفقة أمين بغداد علاء معن جولة تفقدية في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد، وتتضمن أعمال اكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، والتي تتزامن مع اجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تاثير الاعمال على السير في الايام الطبيعية”.ووجه رئيس مجلس الوزراء، امين بغداد “بالاعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور […]

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