الطيران المدني تعلق رحلات فلاي بغداد إلى إشعار آخر

2021/02/20 | 14:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت سلطة الطيران المدني، السبت، رحلات شركة فلاي بغداد الى إشعار آخر، لعدم التزامها مالياً وقانونياً.

وذكر بيان لإعلام سلطة الطيران المدني إن “سلطة الطيران المدني العراقي تبذل الجهود والمساعي الحثيثة من أجل توفير الأجواء الملائمة لسفر مواطنينا عبر تقديمها مجموعة من التسهيلات للنواقل الوطنية العاملة في البلاد لغرض تقديم أفضل خدماتها للمسافرين”.

وأضافت، أنها “تأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية (شركة فلاي بغداد) بالتزاماتها المالية والقانونية مما حدى بسلطة الطيران المدني العراقي بتعليق رحلاتها الجوية أعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/2/23 وإلى إشعار أخر”.

وتابعت، أن “رحلات فلاي بغداد ستستأنف بعد حل تلك المتطلبات مع سلطة الطيران”، مؤكدة أن “عملها يسير وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها فغايتنا ستظل دائما وابدا أهمية الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين الكرام”.

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