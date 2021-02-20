الكاظمي يوجه بتسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي

2021/02/20 | 14:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أمين بغداد علاء معن بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشارين دوليين، كما وجّه بالارتقاء بمستوى والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها أمانة بغداد، وتتضمن أعمال إكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، والتي تتزامن مع إجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تأثير الأعمال على السير في الأيام الطبيعية”.

وأضاف البيان، أن الكاظمي “أجرى برفقة أمين بغداد علاء معن، جولة في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة، واطلع على جهود الامانة التي تقوم باعمال صيانة الشوارع واكسائها وحملات التنظيف”، مبيناً أن الكاظمي وجّه أمين بغداد بـ”الإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشارين دوليين”.

والتقى الكاظمي، وفقاً للبيان، “بعدد من العاملين، واستمع إلى شكاواهم ووجّه بإجراءات تسهيلها والاسراع في حلها، كما وجّه بتسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين”.

كما التقى الكاظمي خلال جولته التفقدية، “بعدد من الضباط وعناصر القوات الامنية، واثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الامنية التي تعمل على تطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات”.

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