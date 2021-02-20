اغلاق طريق جبل ' كويزة' في السليمانية

2021/02/20 | 14:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مرور السليمانية يوم السبت، عن اغلاق طرق جبل " كويزة" المطل على المدينة امام المواطنين بسبب الضباب والثلوج.

وذكرت المديرية في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: اننا نهيب بجميع السواق الى عدم سلك طريق جبل " كويزه: بسبب الضباب الكثيف والثلوج، لافتة الى ان طريق نفق " بيشرو" يبقى سالكا.

واضاف: ان الاجراء يأتي لضمان سلامة المواطنين داعيا اياهم الى الالتزام بالتعليمات المرورية لتفادي اي حادث.

PUKmedia ترجمة

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