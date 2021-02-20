انطلاق فعاليات ملتقى السليمانية لنظام اللامركزية الادارية

2021/02/20 | 14:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق يوم السبت بمدينة السليمانية، فعاليات ملتقى السليمانية الذي حمل عنوان" النظام اللامركزية الادارية نظام معاصر لخدمة المواطنين".

نظم الملتقى الذي انطلقت فعاليات صباح اليوم، جامعة السليمانية والجامعة التقنية بالتعاون مع مركز الشؤون القانونية للاتحاد الوطني الكوردستاني بحضور محافظ السليمانية والعديد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين.

في مستهل الفعاليات، قدم الدكتور رضا حسن رئيس جامعة السليمانية كلمة سلط فيها الضوء على نظام اللامركزية الادارية، لافتا الى ان النظام يحتاج الى العديد من الندوات والابحاث والتعمق، شاكرا مسؤول المركز القانوني للاتحاد الوطني الكوردستاني وتعاونه، متمنيا ان تضم نتائج الملتقى في مشروع نظام اللامركزية الادارية في اقليم كوردستان.

جانب اخر من الملتقى تضمن ندوة للدكتور آلان فريدون رئيس الجامعة التقنية في السليمانية، كما القى كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور يوسف كوران وهفال ابو بكر محافظ السليمانية كلماتهما، لتبدأ فعاليات الملتقى بشأن نظام اللامركزية الادارية كنظام معاصر يصب لمصلحة المواطنين بمجال الادارة واستقلالية القضاء والمجلس المحلي.

PUKmedia خاص

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