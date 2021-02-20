بأموال تركية وتنفيذ عراقي.. الكشف عن مخطط لضرب اقتصاد العراق

2021/02/20 | 14:10 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: خاص

كشف مصدر مطلع، عن مخطط يقوده رئيس غرفة تجارة بغداد ل...

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