2021/02/20 | 14:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشف عضو مجلس الحكم السابق كريم ماهود، السبت، عن اخطر اجندة اقليمية تهدد العراق واسقراره، فيما تحدث عن دور رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في انقاذ الاقتصاد.وقال ماهود في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الاجندة الكويتية تقف وراء كل الاحداث التي شهدها العراق من سقوط الملكية وحكومة عبد الكريم قاسم الى ما جرى في العراق بعد 1991″، مبينا ان “للكويت دور باسقاط الملكية بعد خلافها مع نوري سعيد وايضا اسقاط حكومة قاسم بعد خطابه ضدهم بايام قليلة”.واضاف ماهود، ان “الكويت و(الجوكرية) اسقطوا حكومة عبد المهدي بعد ذهابه نحو تفعيل الاتفاقية الصينية”، داعيا “اصحاب القرار الى ان يعوا خطورة اجندة الكويت التي تنفذ من قبل بريطانيا”.وتابع ماهود: “أقولها للتأريخ لم يأتِ شخصا حريصا لانقاذ اقتصاد العراق بعد احمد الجلبي كعادل عبد المهدي”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهود يحذر من اخطر اجندة اقليمية على العراق.. اسقطت عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماهود يحذر من اخطر اجندة اقليمية على العراق.. اسقطت عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).