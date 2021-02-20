2021/02/20 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، باستضافة رئيس واعضاء هيأة المساءلة والعدالة “هيأة الاجتثاث “، ودائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين المقبل، بحضور رئاسة واعضاء اللجان النيابية المعنية.وقال الكعبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد تعاطف بعض أبناء البعثيين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يوجه بإستضافة هيأة المساءلة والعدالة لتفعيل “إجتثاث البعث”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يوجه بإستضافة هيأة المساءلة والعدالة لتفعيل “إجتثاث البعث”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).