كردستان.. الاشتباه بـ5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

2021/02/20 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم السبت، عن الاشتباه بـ5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم صحة الإقليم آسو حويزي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة الصحة في حكومة كردستان وفرت المستلزمات والأجهزة اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المتحور، وسيتم الإعلان عن نتيجة الفحص …

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