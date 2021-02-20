التغيير: رئاسة البرلمان عرقلت تشكيل لجنة تحقيقية بانتهاك الحقوق والحريات في الاقليم

2021/02/20 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداتهم رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد رئاسة البرلمان بعرقلة تشكيل لجنة تحقيق نيابية لتقصي الحقائق والنظر في الانتهاكات الخطيرة لاختطاف واعتقال الصحفيين والناشطين في الاقليم.وقال محمد ان سلطات الاقليم حكمت على خمسة من الصحفيين والناشطين بالسجن لست سنوات، بسبب جمع المعلومات عن ملفات الفساد في الإقلیم أو مشاركتهم في مظاهرات …

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