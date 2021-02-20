سلطة الطيران المدني تعلق رحلات فلاي بغداد إلى إشعار آخر

2021/02/20 | 14:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علقت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، رحلات شركة فلاي بغداد الى إشعار آخر، لعدم التزامها مالياً وقانونياً.وذكر بيان لإعلام سلطة الطيران المدني، إن “سلطة الطيران المدني العراقي تبذل الجهود والمساعي الحثيثة من أجل توفير الأجواء الملائمة لسفر مواطنينا عبر تقديمها مجموعة من التسهيلات للنواقل الوطنية العاملة في البلاد لغرض تقديم أفضل خدماتها للمسافرين”.[…]

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