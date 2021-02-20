الصحة: تسجيل إصابات شديدة بكورونا بين صفوف الأطفال والشباب

2021/02/20 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة تسجيل اصابات شديدة بين صفوف الاطفال والاعمار الشابة، مبينة ان هذا يحدث لأول مرة وهو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة المتحورة والتي تمتاز بسرعة انتشار العدوى والشدة المرضية بنفس الوقت.

وطالبت وزارة الصحة المؤسسات الحكومية والاهلية كافة بتعليق النشاطات ذات التجمعات البشرية، داعية الوقفين الشيعي والسني والقائمين على العتبات المقدسة الى وقف الفعاليات الدينية ذات التجمعات البشرية خلال الايام القادمة والالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل تام داخل المراقد والمزارات.

وحذرت الوزارة من ان التهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية وعدم تنفيذ القرارات التي صدرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومع انتشار هذه السلالة الجديدة يهدد بارتفاع سريع بالإصابات خلال الايام المقبلة.

بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة

يستمر تصاعد الاصابات بشكل سريع للايام الاخيرة اضافة الى تسجيل اصابات شديدة في…

Posted by ‎وزارة الصحة العراقية‎ on Saturday, February 20, 2021

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