ريال مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على بلد الوليد

2021/02/20 | 14:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةيحل فريق ريال مدريد ضيفاً على نظيره بلد الوليد، اليوم السبت، على ملعب “نويفو خوسيه زوريلا”، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني.ويسعى “الملكي” لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها بالتغلب على هويسكا، ثم الفوز على خيتافي وفالنسيا، لكنه سيدخل المباراة مفتقداً العديد من النجوم.وتضم قائمة الغيابات لريال مدريد في مباراة اليوم أودريوزولا، بنزيما، راموس، رودريغو، فالفيردي، كارفخال، مارسيلو، ميليتاو، هازارد، وأحدث المستجدين كريم بنزيما، ليصبح المدير الفني زين الدين زيدان في ورطة كبيرة.ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، ويبتعد عن المتصدر أتلتيكو مدريد بفارق 6 نقاط، حيث تمكن الريال من الانتصار على فالنسيا 2-0 في الجولة الماضية.ويسعى “الملكي” نحو ملاحقة جاره أتلتيكو مدريد على الصدارة، بينما بلد الوليد يحتل المركز 18 برصيد 21 نقطة، عقب التعادل أمام إيبار 1-0 في الجولة الماضية.ويتطلع بلد الوليد الذي يمر بكبوة عميقة إلى تصحيح المسار، والعودة إلى الطريق الصحيح، لذا سيحاول استغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموحاته.



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