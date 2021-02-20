بالصور.. مقتل 5 انتحاريين ضمنهم الإداري العام بداعش شمالي بغداد

2021/02/20 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل 5

انتحاريين ضمنهم الإداري العام بداعش

الارهابي في الطارمية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، ان "الفرقة السادسة

وبأشراف قائد الفرقة اللواء الركن سعد

محسن عريبي تمكنت من

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