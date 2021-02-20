تقرير يرصد مستوى ارتداء الكمامة بمستشفيات العراق ومصادر تتحدث: يتم النظر بالإغلاق التام

2021/02/20 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند ردهة الطوارئ المزدحمة في أحد

مستشفيات بغداد الرئيسة، يقف علي عباس

دون ان يرتدي كمامة بانتظار دور والده

المريض.



عشرات من مرضى آخرين برفقة

اقارب لهم يختلطون في زحام وهم بدون

اقنعة وقاية.

انه مشهد ي

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