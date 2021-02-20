2021/02/20 | 14:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد "قسد" يحدد أسباباً تحول دون تحقيق وحدة كوردية في "روزآفا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/20 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد "قسد" يحدد أسباباً تحول دون تحقيق وحدة كوردية في "روزآفا") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد "قسد" يحدد أسباباً تحول دون تحقيق وحدة كوردية في "روزآفا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).