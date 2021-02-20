العراق يعتزم عقد مؤتمر دولي لإعمار بغداد

2021/02/20 | 14:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجّه مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، أمين بغداد بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشارين دوليين.جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء، صباح اليوم السبت، العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها أمانة المحافظة، …

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