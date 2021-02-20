الكاظمي يوجه بعقد مؤتمر دولي لإعمار بغداد بحضور مستشارين دوليين

2021/02/20 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جولة تفقدية في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد والتي وتتضمن أعمال اكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف والتي تتزامن مع اجراءات حظر التجوال وذلك لتجنب تثير الاعمال على السير في الايام الطبيعية.

وأجرى الجولة يرافقه أمين بغداد علاء معن جولة في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة واطلع على جهود الامانة التي تقوم بأعمال صيانة الشوارع واكسائها وحملات التنظيف.

ووجه رئيس مجلس الوزراء امين بغداد علاء معن بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار بغداد بحضور مستشارين دوليين، هذا والتقى الكاظمي خلال جولته بعدد من، كما وجّه بتسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

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