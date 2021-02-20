تفاصيل العملية العسكرية في الطارمية

2021/02/20 | 14:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، تفاصيل العملية العسكرية في قضاء الطارمية.

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