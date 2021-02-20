البنك المركزي: المصارف الخاصة أطلقت قروض الـ 15 مليون دينار والتسليم فوراً

2021/02/20 | 14:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن البدء بتوزيع واستلام مبادرة قرض الـ 15 مليون دينار في المصارف الخاصة.وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في تصريح صحفي، أن “المصارف الخاصة باشرت بتوزيع قرض الـ 15 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم على المصارف الخاصة باعتماد بطاقة الماستر كادر”.واوضح ان ” تعليمات المبادرة من المفترض […]

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