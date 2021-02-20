قضاء المشخاب يعلن تسجيله أعلى معدل إصابات بكورونا خلال 2021 ويوجه رسالة للأهالي

2021/02/20 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

قطاع المشخاب يسجل اكبر عدد من الاصابات منذ بداية العام

اعلن مدير قطاع المشخاب للرعاية الصحية الأولية في الدكتور " نهيل المحنا " ان القطاع الصحي سجل هذا اليوم السبت ( ٤٦ ) إصابة بفيروس كورونا وهو الرقم الأعلى منذ بداية عام ٢٠٢١ في قضاء المشخاب وناحية القادسية .واوضح المحنا " ان الإصابات بدأت بتزايد ملحوظ منذ منتصف الشهر الماضي ولحد اليوم وكانت الاصابات مابين ١٠ الى ٢٠ إصابة يوميا، الا انها اليوم سجلت رقما غير مسبوقواكد مدير القطاع رقود عدد من أبناء المشخاب في مستشفيات محافظة النجف لتلقي العلاج الخاص بفيروس كورونا ، إضافة إلى عدد كبير من المعزولين منزليًا ، مشيرا الى حصول عدد من الوفيات من ابناء القضاء خلال الفترة من بعد منتصف الشهر الماضي . ودعا الدكتور المحنا " جميع ابناء القضاء وناحية القادسية للالتزام التام بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واهمها لبس الكمامات وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة .



مضيفا ان الفرق الصحية وبرفقة الأجهزة الأمنية ستقوم بفرض غرامات مالية بقيمة ( ٢٥ ) الف دينار لكل من لا يلتزم بارتداد الكمامة.

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