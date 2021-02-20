المنافذ تعلن إيقاف هدر أكثر من 35 مليون دينار في ميناء خور الزبير

2021/02/20 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت (20 شباط 2021)، إيقاف هدر بالمال العام يُقدر بأكثر من 35 مليون دينار في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارزها تمكنت من إيقاف هدر بالمال العام بمبلغ (35 مليون و700 الف ) دينار نتيجة التلاعب في الرسوم الكمركية والضريبية في اوزان جسور رافعة متحركة وملحقاتها بفارق (66 طناً و 100 كغم) في منفذ ميناء خور الزبير".وأشار البيان، إلى أنه "تم تنظيم محضر اصولي بالمخالفة لغرض عرضها أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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