سلطة الطيران المدني تعلّق رحلات “فلاي بغداد”

2021/02/20 | 14:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت سلطة الطيران المدني العراقي، تعليق رحلات شركة “فلاي بغداد” لعدم الإيفاء بالتزاماتها المالية والقانونية.وجاء في بيان لسلطة الطيران تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في الوقت الذي تبذل فيه سلطة الطيران المدني العراقي الجهود والمساعي الحثيثة من أجل توفير الأجواء الملائمة لسفر مواطنينا عبر تقديمها مجموعة من التسهيلات للنواقل الوطنية …

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