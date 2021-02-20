الكربولي يغادر حزب الحلبوسي: الباص البرتقالي وداعاً

2021/02/20 | 14:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن النائب محمد الكربولي، اليوم السبت، مغارته لحزب “تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي.

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