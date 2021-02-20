الكاظمي يدعو إلى مؤتمر دولي لإعمار بغداد

2021/02/20 | 14:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد، وتتضمن أعمال اكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، والتي تتزامن مع اجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تاثير الاعمال على السير في الايام الطبيعية، فيما دعا الى مؤتمر دولي لإعمار بغداد بحضور …

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