البنك المركزي: البدء بتوزيع وتسلم قرض الـ 15 مليون دينار في المصارف الخاصة بعد أيام الحظر الشامل

2021/02/20 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلن البنك المركزي عن البدء بتوزيع وتسلم قرض الـ 15 مليون دينار في المصارف الخاصة بعد أيام الحظر الشامل.وذكر البنك في بيان:" ان بامكان الراغبين بتسلم القرض التوجه للمصارف لترويج المعاملات وتسلم المبلغ خلال يوم واحد بعمولة إدارية لا تتجاوز 4 بالمئة ومن دون فوائد"./انتهى7

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