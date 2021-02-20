/ نينا / تنشر التعديلات التي تم تضمينهـا نهائيـا في قانون الموازنة العامة 2021

2021/02/20 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء التعديلات الاخيرة التي تم تضمينهـا بشـكل نهـائي حتى الان فـي مسودة مشروع قانون المـوازنـة العامة 2021 ، كما اعدتهـا اللجنة الماليـة النيابيـة .📌- تـم تخـصيص رواتـب للمحـاضرين والاجراء والعقود ضـمن مـوازنـة ٢٠٢١ وبـشكل شـهري ثـابت .📌- تحـويل حمـلة الشهـادات مـن البـكالوريـوس وصـعوداً فـي الـوزارات الامنـية الـى المـلاك المـدني ، للـراغبـين ، وداخـل مـلاك نفـس الـوزارة .📌- تخـصيص درجـات وظـيفية للمشـمولين بقـانون التـدرج الطـبي ( قـانون 6 لعـام 2000 ) .📌- لا استقـطاعات ولا ضـريبة دخـل للمـوظفين او المتقـاعدين فـي مـوازنة 2021 .📌- ادراج صـرف الرواتـب المتـأخرة مـنذ حـوالي عـام ، للمـباشرين علـى وزارة العمـل والشـؤون الاجتـماعية فـي بابل والمـثنى وكـذلك لتـربية بـابل .📌- تمـرير قـانون تعييـن الاوائل وحمـلة الشهـادات فـي مـوازنة 2021 .📌- سيتـم صـرف جمـيع مستحـقات الفـلاحين ، وقـبل الجمـيع ، مـا ان يتـم تـمرير الـموازنة./انتهى5

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